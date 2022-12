Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Mannheim und Heidelberg sowie des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim / Heidelberg (ots)

Drei Tatverdächtige wegen des Handels mit sowie eine weitere Person wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft; weitere Person wegen offenen Vollstreckungshaftbefehls festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen drei Männer im Alter von 26, 29, und 34 Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, gemeinsam unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Zusätzlich wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen erwirkt, weil er im dringenden Tatverdacht steht, Betäubungsmittel in nicht geringer Menge besessen zu haben. Darüber hinaus wurde ein 26-Jähriger festgenommen, gegen den ein Vollstreckungshaftbefahl der Staatsanwaltschaft Heidelberg zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 522 Tagen bestand.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen die drei 26-, 29-, und 34-jährigen Tatverdächtigen seit geraumer Zeit in Mannheim im Bereich der Innenstadt Betäubungsmittel, insbesondere Ecstasy-Tabletten, in kleineren und größeren Mengen an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft und dadurch ihren Lebensunterhalt finanziert haben.

Nach umfangreichen Vorermittlungen nahm die Ermittlungsgruppe Rauschgift die drei gambischen Tatverdächtigen am Donnerstag, den 15.12.2022, auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Friedrich-Ebert-Straße in Mannheim fest. Hierbei führten sie insgesamt 647 Ecstasy-Tabletten mit sich.

Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen konnten in einer Wohnung in Heidelberg acht weitere Personen angetroffen werden. Bei einer davon, einem 32 Jahre alten Mann, wurden weitere 163 Gramm Amphetamin und 101 Gramm Marihuana aufgefunden. Der Mann soll außerdem einen tätlichen Angriff gegen die eingesetzten Beamten verübt haben, indem er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr setzte. Weiter befand sich ein 26-Jähriger unter den Personen, der mit Vollstreckungshaftbefahl der Staatsanwaltschaft Heidelberg zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 522 Tagen zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 32-Jährige und der 26-Jährige wurden ebenfalls festgenommen.

Die drei 26-, 29-, und 34-jährigen Tatverdächtigen wurden am vergangenen Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einem Haftrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der aufgrund von Flucht- sowie Verdunkelungsgefahr Haftbefehle erließ. Der 32-Jährige wurde ebenfalls am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einem Haftrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, der ebenso Haftbefehl erließ. Alle fünf festgenommenen Personen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Mannheim und Heidelberg sowie der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell