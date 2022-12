Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 36-Jähriger Paketzusteller trug am Samstag gegen 20.55 Uhr seine Pakete in der Oskar-Trinks-Straße aus. Als er an sein Zustellfahrzeug zurückkehrte, stellte er dort eine ihm unbekannte männliche Person in dem Fahrzeug fest, welche mehrere Pakete in den Armen hielt. Nach ...

