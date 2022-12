Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Unbekannter entwendet Pakete aus Zustellfahrzeug und flüchtet - Zeugenaufruf!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 36-Jähriger Paketzusteller trug am Samstag gegen 20.55 Uhr seine Pakete in der Oskar-Trinks-Straße aus. Als er an sein Zustellfahrzeug zurückkehrte, stellte er dort eine ihm unbekannte männliche Person in dem Fahrzeug fest, welche mehrere Pakete in den Armen hielt. Nach einer kurzen Auseinandersetzung flüchtete der Unbekannte mitsamt den Paketen ins Wohngebiet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 175cm groß - Dunkel gekleidet - Dunklere Hautfarbe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden unter: 0621-174 4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell