LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg nach umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen im rechtsextremistischem Spektrum

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart führt mit Unterstützung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg seit September 2022 ein Ermittlungsverfahren gegen eine Personengruppe aus dem rechtsextremen Milieu wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Der Tätergruppierung wird vorgeworfen, als Ableger einer rechtsextremistischen Gruppierung Waffen in Osteuropa erwerben zu wollen. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg führte mit Unterstützung von Polizeikräften des Freistaates Bayern in den frühen Morgenstunden des 22. November 2022 eine großangelegte Durchsuchungsaktion in acht Objekten durch. Ein Objekt befand sich dabei in Bayern, sieben Objekte in Baden-Württemberg.

Die strafprozessualen Maßnahmen richteten sich gegen insgesamt fünf Beschuldigte im Alter von 19 bis 23 Jahren. Hierbei wurden umfangreiche Beweismittel wie beispielsweise NS-Devotionalien, diverse erlaubnisfreie Waffen und elektronische Datenträger sichergestellt, die derzeit ausgewertet werden. Die Ermittlungen des LKA BW dauern an.

