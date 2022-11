Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Drei Tatverdächtige nach der Sprengung eines Geldautomaten in Untersuchungshaft

Stuttgart (ots)

Am 12. Oktober 2022 wurde zur Nachtzeit in der Bahnhofstraße in Lorch Gas in einen Geldautomaten eingeleitet und zur Explosion gebracht. Hierdurch entstanden Sachschäden in Höhe eines sechsstelligen Betrags. Den Tätern gelang es jedoch nicht, Bargeld aus dem Automaten zu entwenden.

Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg konnten drei tatverdächtige Personen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren aus dem Raum Göppingen und Eislingen ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ der zuständige Ermittlungsrichter am 14. November 2022 Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen, welche sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft befinden.

Die Ermittlungen - auch zu der Frage, ob die Tatverdächtigen mit der Begehung weiterer gleichgelagerter Taten in Verbindung gebracht werden könen - dauern an.

