Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Überwachungskamera alarmiert Bewohner über möglichen Einbruch

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen gegen 00.15 Uhr alarmierte eine Anwohnerin der Fritz-Albert-Straße die Polizei und teilte mit, dass soeben zwei ihr unbekannte Personen auf ihrem Grundstück waren, die sich im Bereich des Balkons aufgehalten haben. Im Anschluss seien die beiden Unbekannten auch an die Fahrzeuge gegangen und hätten versucht, die Fahrzeugtüren zu öffnen. Durch die Bewegungsmelder gingen die Scheinwerfer auf dem Grundstück an, die Kamera konnte die beiden Personen erfassen und alarmierte die Bewohner. Die beiden Täter flüchteten in Richtung Schwetzinger Straße und konnten innerhalb einer Fahndung durch Polizeibeamte einer Kontrolle unterzogen werden. Bei ihnen wurden mehrere Sachen aufgefunden, die auf Einbruchsvorhaben hinweisen. Ferner wurde mögliches Diebesgut festgestellt, das aus anderen Einbrüchen in Wohnungen oder Fahrzeuge stammen könnte. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen und dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

Zeugen oder auch weitere Geschädigte, die in dem Bereich wohnhaft sind und Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221-34180 zu melden.

