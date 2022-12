Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Unbekannte Zeugen zeigen Zivilcourage und stoppen Schlägerei

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 03.50 Uhr in der Jungbuschstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Hierbei wurden ein 32- Jähriger und ein 30-Jähriger von zwei bislang unbekannten Tätern zu Boden geschlagen. Auf dem Boden wurde weiter körperlich auf die beiden Geschädigten eingewirkt. Nur durch mehrfaches Einschreiten von bislang noch unbekannten Zeugen, ließen die beiden unbekannten Täter von den beiden Geschädigten ab. Als die beiden Geschädigten noch am Boden lagen, soll einer der beiden Täter mit einer Waffe in die Luft geschossen haben, was zusätzlich ein Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: ca. 185 cm groß, Boxerhaarschnitt (oben kurz, seitlich abgeschoren), dunkle Haare, etwas längerer Drei-Tage-Bart, Alter: Mitte 20, weißer Pulli, schwarze Hose, schwarze Boots

Täter 2: ca. 170 cm, Mitte 20, kurze schwarze Haare, Bart, schwarze Winterjacke, Pulli-Farbe unbekannt, Schuhe unbekannt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden unter: 0621- 12580. Ebenfalls werden die Zeugen gesucht, die Zivilcourage zeigten und durch deren Einschreiten die Täter gestoppt werden konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell