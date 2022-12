Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 57-Jähriger auf Straße ausgeraubt - Zeugenaufruf!

Mannheim (ots)

Am Freitag kam es gegen 23.30 Uhr auf dem Kaiserring zu einem Raub zum Nachteil eines 57-Jährigen. Dieser begab sich vom Hauptbahnhof aus in Richtung der Haltestelle an der Kunsthalle. Hierbei wurde er auf dem Kaiserring von zwei männlichen, ihm unbekannten Personen angesprochen und nach Geld gefragt. Als der 57-Jährige angab, kein Bargeld bei sich zu haben, schlugen die beiden Unbekannten den Mann zu Boden und wirken auch hier so lange auf ihn ein bis er das Bewusstsein verlor. Als der 57-Jährige wieder zu sich kam, bemerkte er, dass ihm mehrere Gegenstände entwendet wurden.

Die beiden unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

- kurze, gelockte Haare - Bart - schlanke/sportliche Statur - Bluejeans - hüftlange Winterjacke - helle Turnschuhe - beide Tätern hätten sich stark geähnelt

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen Betrag im höheren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden unter: 0621-174 4444.

