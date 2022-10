Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen, Lkr. Konstanz) Randalierer auf Baustelle am Strandweg

Gailingen (ots)

In den letzten Wochen kam es im Bereich einer Baustelle am Strandweg vermehrt zu Sachbeschädigungen und Diebstählen von Baustellenschildern. Auch am vergangenen Wochenende warfen die unbekannten Täter mehrere Schilder in den angrenzenden Rhein und stahlen eine Warnbake. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, entgegen.

