Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebstahl aus Umkleide der Schänzle-Halle

Konstanz (ots)

Am Montagvormittag, im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, ist es in der Schänzle-Halle zu mehreren Diebstählen gekommen. Ein Unbekannte begab sich während des Sportunterrichts in die Umkleideräume und erbeutet dort Handys, Bargeld und ein Paar hochwertige Nike Air Jordan Turnschuhe. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell