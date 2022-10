POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht - Wohnmobil gestreift

Konstanz (ots) - Eine Frau ist am Samstag Opfer der WhatsApp-Masche geworden. Die 66-Jährige erhielt zunächst eine WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als Tochter aus, die eine neue Handynummer habe, da das alte Handy defekt sei. In weiteren Textnachrichten machten die Betrüger der Frau weiß, dass ihre Tochter Hilfe bei der Bezahlung einer Rechnung benötige. So von den perfiden Absendern ...

mehr