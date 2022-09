POL-KA: (KA)Stutensee - Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Karlsruhe (ots) - Nach zwei Einbrüchen am vergangenen Wochenende in Karlsruhe-Neureut und -Bulach sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Freitag 19:00 Uhr und Sonntag 22:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in der Straße "Am Gartenberg" in Neureut gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Inneren eines Wohnhauses, durchsuchten die Räumlichkeiten und ...

