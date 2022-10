Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Frau mit WhatsApp-Masche betrogen

Konstanz (ots)

Eine Frau ist am Samstag Opfer der WhatsApp-Masche geworden. Die 66-Jährige erhielt zunächst eine WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. Der Absender gab sich als Tochter aus, die eine neue Handynummer habe, da das alte Handy defekt sei. In weiteren Textnachrichten machten die Betrüger der Frau weiß, dass ihre Tochter Hilfe bei der Bezahlung einer Rechnung benötige. So von den perfiden Absendern getäuscht überwies die 66-Jährige, in gutem Glauben ihrer echten Tochter damit zu helfen, einen vierstelligen Geldbetrag an eine in den Nachrichten mitgeteilte Bankverbindung und damit direkt auf die Konten der Betrüger. Erst als ihre echte Tochter am nächsten Tag zu Besuch kam, flog der Betrug auf.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, sich vor jeglichen Zahlungen mit der um Hilfe bittenden Person direkt und über die bekannte Nummer in Verbindung zu setzten um sich zu vergewissern, dass die Zahlungen ihre Richtigkeit haben. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie im Zweifel zunächst eine Person Ihres Vertrauens an. Nur so lässt sich sicher vermeiden, Opfer eines Betrügers zu werden.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor diversen Betrugsmaschen durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link www.polizei-beratung.de abrufbar.

