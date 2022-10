Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) 29-Jähriger bremst Auto auf der B33 aus - Polizei sucht weitere Geschädigte

Allensbach, B33 (ots)

Die Polizei sucht weitere Geschädigte zu einem Vorfall, der sich am Montagmittag, gegen 14:40 Uhr, auf der Bundesstraße 33 zwischen der Anschlussstelle Allensbach-Mitte und der Anschlussstelle Markelfingen ereignet hat. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer war hinter einem 53-jährigen Renault Clio-Fahrer auf der B33 von Allensbach in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs. Beide Autos fuhren auf der linken Spur. In der Folge kam es zu einer "Meinungsverschiedenheit" der beiden Fahrer bezüglich des Verkehrsverhaltens des jeweils anderen. Um dies zu klären setzte sich der 29-Jährige mit seinem schwarzen Audi A6 vor den mittlerweile auf der rechten Spur fahrenden weißen Renault Clio und bremste diesen bis zum Stillstand aus. Durch das Ausbremsen mussten weitere Fahrzeuge ebenfalls stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Fahrer, die möglicherweise durch das Verhalten des Audi-Fahrers ebenfalls bremsen mussten, sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

