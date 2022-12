Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Bäckerei - Anwohner verhindert größeren Schaden

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 00:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Alphornstraße. Eine Anwohnerin wurde durch die lauten Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Durch eine Sicherheitsfirma konnte ebenfalls eine Person in der Filiale festgestellt werden. Mehrere Polizeikräfte umstellten das Gebäude und durchsuchten dieses im Anschluss. Hier konnte keine Person mehr festgestellt werden. In der Bäckerei selbst konnte ein aus der Verankerung gerissener Tresor aufgefunden werden. Dieser war jedoch noch verschlossen. Der Inhalt wurde später überprüft, entwendet wurde nichts. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden ist bislang noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden unter: 0621-33010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell