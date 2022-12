Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus PKW- Wer ist noch betroffen ?

Sembach/Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen kam es zu Diebstählen aus Pkw. Eines der Fahrzeuge parkte in der Straße Im Pfühl in Sembach. Der Halterin wurden zwischen Freitag 23:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr persönliche Gegenstände gestohlen. Insgesamt entstand ein Schaden von 200 Euro. Auch in der Eichenstraße in Mehlingen kam es zu einem versuchten Diebstahl. Mitgenommen hat der Täter in diesem Fall allerdings nichts. Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie nichts im Fahrzeug zurück und schützen Sie sich vor potentiellen Dieben. Sollten Sie Hinweise geben können oder ebenfalls betroffen sein, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer: 0631- 3692150.|Lkh

