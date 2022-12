Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Angelbachtal/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, und Montagvormittag, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 13 zu einem Verkehrsunfall. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher/-in beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand abgestellten Nissan im Bereich des linken Fahrzeughecks und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro zu kümmern. Nach ersten Ermittlungen verlor der/die Unfallverursacher/ -in womöglich aufgrund der Witterungsverhältnisse und der einhergehenden Straßenglätte die Kontrolle über sein /ihr Fahrzeug, weshalb es zu dem Unfall kam.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell