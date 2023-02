POL-PPRP: Pakete aus Lieferfahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (02.02.2023) gegen 21:30 Uhr, geriet ein 56-Jähriger mit einem Verkäufer in einem Kiosk in der Ludwigstraße in Streit. Grund war, dass der Verkäufer sich weigerte dem Kunden zu einer Schachtel Zigaretten ein Feuerzeug zu schenken. Dies ärgerte den Kunden derart, dass er zunächst seinen 10 Euro Schein anzündete und als der Verkäufer sich dann weigerte den angebrannten Schein ...

