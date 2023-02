Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Geparktes Auto im Parkhaus Cineplex angefahren und sich nicht gemeldet - Polizei bittet um Hinweise

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Sonntagnachmittag, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, ist ein Unbekannter im Parkhaus Cineplex in der Bahnhofstraße gegen die Fahrertür eines dort abgestellten Opel Corsas gefahren. Ohne sich zu melden oder sonst um den am Opel angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannt davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Singen (07731 888-0) entgegen.

