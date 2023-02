Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch beim Juwelier

Celle (ots)

Celle - Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht zum 01.02.23, gegen 00:15 Uhr, mit einem harten Gegenstand auf die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Bergstraße eingewirkt. Im Schaufenster ist ein Loch entstanden, jedoch wurde die dahinterliegende Vitrine dabei nicht zerstört. Ohne Diebesgut verließ die Person dann die Tatörtlichkeit in Richtung Kleiner Plan. Wer Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei in Celle 05141/277 0

