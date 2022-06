Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Schockanrufer und falsche Polizeibeamte erbeuten sechsstellige Beträge - auch Schmuck gestohlen++

Ritterhude (ots)

Immer wieder werden überwiegend ältere Menschen von sogenannten Schockanrufern oder falschen Polizeibeamten am Telefon belästigt. Gebetsmühlenartig warnen Polizei und Opferverbände davor, die Forderungen der Täter zu erfüllen. Dennoch sind jetzt zwei Ritterhuder Bürger auf die bundesweite auftretende Betrugsmasche hereingefallen. Beide Taten ereigneten sich bereits am Donnerstag vergangener Woche. Ein 81-jähriger Mann fiel auf einen falschen Polizeibeamten herein, der ihm am Telefon von einem angeblich korrupten Bankmitarbeiter berichtete und von Diebstählen aus Bankschließfächern sprach. Dabei trat der Anrufer derart überzeugend auf, dass das Opfer einem angeblichen Kollegen des "Polizisten" anschließend einen sechsstelligen Bargeldbetrag übergab. Die Geldübergabe erfolgte zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr im Bereich der Bremer Landstraße. Von dem Abholer liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: Männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, 185 Zentimeter groß, schlank, kurze blonde Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans, einem langärmligen Polo-Shirt und einer jeans-farbigen Gürteltasche. In dem zweiten bekannt gewordenen Fall meldete sich eine weinende Frauenstimme bei einer 71-jährigen Ritterhuderin, die sich als Tochter der Rentnerin ausgab und von der Beteiligung an einem tödlich verlaufenen Verkehrsunfall und einer daraus resultierenden vorläufigen Festnahme berichtete. Ein angeblicher Polizist meldete sich kurz am Telefon und bestätigte von "offizieller Seite", dass die Frau für ihre Freilassung eine Kaution hinterlegen müsse. Auch in diesem Fall gewannen die Anrufer das Vertrauen der 71-Jährigen, so dass sie einem vermeintlichen Beamten der Bremer Justiz anschließend im Bereich der Kolpingstraße in Bremen Schmuck- und Wertgegenstände in ebenfalls sechsstelliger Höhe übergab. Die Übergabe erfolgte zwischen 18.45 und 19 Uhr. Des Abholer wurde wie folgt beschrieben: Männlich, circa 40 bis 45 Jahre alt, 185 Zentimeter groß, schlank, kurze blonde Haare, bekleidet mit einer grauen Jeans und einem ebenfalls grauen T-Shirt. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter gehandelt hat, wird von der Polizei geprüft. Ferner hoffen die Ermittler, dass es Zeugen gibt, die die Übergabesituationen beobachtet haben und weitere Hinweise geben können. Anrufe nimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen. Die Polizei nimmt diese beiden aktuellen Fälle nochmals zum Anlass, um eindringlich vor dieser Masche, die als Weiterentwicklung des sogenannten Enkeltricks gesehen werden kann, zu warnen. Das Potenzial dieser Begehungsweise gilt als ungemein groß, da die Stimmen der Täter nicht unmittelbar vom Opfer überprüft werden können.

Allerdings kann man sich auch leicht vor solchen Taten schützen, wenn man Folgendes beachtet:

- Seien Sie gegenüber Fremden misstrauisch! - Geben Sie niemals Informationen oder persönliche Daten an Unbekannte, weder an der Haustür noch am Telefon. Einfach auflegen oder Tür schließen! - An der Haustür: Nutzen Sie einen Sperrriegel, Unbekannte müssen draußen bleiben! - Übergeben Sie niemals wertvolle Dinge an Fremde! - Schützen Sie das Bankkonto mit einer Kontovollmacht für Angehörige! - Informieren Sie Angehörige und die Polizei über das Geschehene!

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell