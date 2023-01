Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Abgestellten PKW touchiert und davongefahren

Celle (ots)

Winsen/Aller - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist in der Zeit zwischen dem 28.01.23, 20 Uhr, und dem 29.01.23, 03 Uhr, auf der Waller Straße, Winsen, in Richtung Bergen gefahren. Hier touchiert dieser einen ordnungsgemäß abgestellten PKW, kurz vor der Einmündung Köhlergasse. Ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen, hat der/die Verursacher/-in seine Fahrt fortgesetzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme sind Bruchteile des verursachenden PKW festgestellt worden. Wer Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell