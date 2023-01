Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und fünf leichtverletzten Personen

Celle (ots)

Boye - Am heutigen, 26.01.23, Nachmittag, gegen 14 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Winsener Straße, auf Höhe der Einmündung Witzlebenstraße, gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein PKW in Fahrtrichtung Celle, aus bislang nicht bekannten Gründen, auf die Gegenspur geraten und hier mit dem entgegenkommenden PKW kollidiert. Ein weiterer PKW, welcher in Richtung Winsen fuhr, ist in der Folge auf das davor fahrende Fahrzeug aufgefahren. Alle Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Bei dem Verkehrsunfall sind insgesamt fünf Personen leichtverletz worden. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme, der Bergung der PKW und der Reinigung der Fahrbahn ist die Winsener Straße vollgesperrt gewesen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

