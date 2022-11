Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtental - Fußgänger angefahren

Lichtental (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 16:45 Uhr, als auf der Hauptstraße, auf Höhe des Alten Rathauses in Lichtental, ein Fußgänger von einem VW Transporter erfasst wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen passierte das Unglück als der 55-jährige Mann gerade den dortigen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und musste verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. /pk

