Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher knacken Automaten

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in eine Gaststätte in der Pariser Straße eingedrungen. Am Freitag stellte der Betreiber fest, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang verschafft haben, indem sie die Gitterstäbe vor einem Fenster auseinanderbogen. Die dahinter liegende Scheibe schlugen sie ein und kletterten dann in die Gasträume. Hier knackten sie zwei Darts-Automaten und scheiterten beim Versuch, auch einen Getränkeautomaten aufzubrechen.

Neben dem Münzgeld aus den Spielautomaten erbeuteten die Eindringlinge auch einen PC aus einem Nebenraum. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

