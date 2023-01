Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand im Keller eines Einfamilienhaus

Celle (ots)

Hermannsburg/Baven - Am 30.01.23, gegen 20 Uhr, wurde, durch die Bewohner selbst, gemeldet, dass es in ihrem Keller, in der Straße Zur Kalten Kirche, brenne würde. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort um den Brand zu bekämpfen. Gegen 20:30 Uhr wurde durch die Feuerwehr "Feuer aus" gemeldet. Auf Grund der starken Rauchentwicklung war das Haus zunächst nicht bewohnbar, weshalb die Bewohner mit ihrem Hund zunächst anderweitig untergebracht wurden. Leider hat es die Katze der Familie nicht rechtzeitig aus dem Rauch geschafft. Die Brandermittler der Polizei Celle haben am heutigen Vormittag ihre Ermittlungen aufgenommen. Ein Ergebnis steht aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell