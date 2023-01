POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrer - B9 Anschlussstelle Mülheim-Kärlich Industriegebiet

Lahnstein (ots) - Nach einer Serie von insgesamt 5 Mülltonnenbränden am 10.01.2013, stand in der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor Mitternacht wieder eine 240 Liter Altpapiertonne in der Mittelstraße in Flammen. Der Brand konnte von einem Anwohner bereits vor Eintreffen der Feuerwehr nahezu vollständig gelöscht werden. Zeugenhinweise bitte an die PI Lahnstein (Tel.: 02621/9130) Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lahnstein Telefon: 02621-913-0 ...

