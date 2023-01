POL-EL: Meppen - Beim Überholen Kontrolle über Fahrzeug verloren

Nordhorn (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es um 10:58 Uhr in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-Jährige war mit ihrem Pedelec auf der "Kokenmühlenstraße" unterwegs. Beim Überqueren der Fußgängerbrücke in Richtung Püntendamm verlor sie aufgrund von Glätte die Kontrolle über ihr Pedelec, stürzte und verletzte sich dadurch schwer. Die Frau wurde mit dem ...

mehr