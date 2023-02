Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Seehotel - Polizei bittet um Hinweise

Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz (ots)

Mutmaßlich zwei unbekannte Täter sind in den frühen Morgenstunden des Sonntags, etwa in der Zeit zwischen 03 Uhr und 04 Uhr, in das Seehotel in der Hafenstraße von Ludwigshafen eingebrochen. Zunächst suchten die Einbrecher den Rezeptionsbereich des Hotels nach Wertgegenständen ab. Im weiteren Verlauf brachen die Eindringlinge noch in einem angrenzenden Büro eine Tür zum Serverraum auf. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Täter das Gebäude wieder, ohne Beute gemacht zu haben. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch.

