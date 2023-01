Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bedrohung und Beleidigung

Kaiserslautern (ots)

Wegen Beleidigung hat ein 57-jähriger Taxifahrer einen Autofahrer angezeigt. Nach Angaben des 57-Jährigen war er am Dienstagmorgen in der Meuthstraße mit dem unbekannten Fahrer aneinander geraten. Zuvor - etwa gegen 9 Uhr - war der Taxifahrer in der Bismarckstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aufgrund von Radfahrern fuhr er langsamer als die erlaubten 30 km/h. Hinter ihm fuhr ein blauer BMW, dessen Fahrer mehrfach die Lichthupe betätigte und sehr dicht auffuhr. Auf einem Parkplatz in der Meuthstraße wollte der Taxifahrer den BMW-Fahrer zu Rede stellen. Dieser sei daraufhin mit einem erhobenen Golfschläger in Richtung des 57-Jährigen gegangen. Dabei beleidigte und bedrohte er den Taxifahrer. Anschließend verließ der Unbekannte fußläufig den Parkplatz in Richtung Rathaus. Der BMW-Fahrer wird als circa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er ist ungefähr 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er sprach pfälzischen Dialekt. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Bedrohung und Beleidigung aufgenommen und sucht Zeugen, die das Fahrmanöver in der Bismarckstraße oder die Auseinandersetzung in der Meuthstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

