Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Handy-Shop - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch in der Fruchthallstraße und drumherum etwas beobachtet haben. Insbesondere geht es um den Zeitraum zwischen 1.30 und 2.15 Uhr. In dieser Zeit brachen unbekannte Täter in einen Handy-Shop ein. Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Ein Lkw-Fahrer, der in der Nacht ein Lebensmittel-Geschäft belieferte, stellte den Alarm in dem benachbarten Laden fest und verständigte gegen 2.45 Uhr die Polizei. Eine erste Überprüfung vor Ort durch die ausgerückte Streife bestätigte den Verdacht, dass es hier zu einem Einbruch kam: Sowohl die gläserne Eingangstür als auch eine Glasvitrine im Verkaufsbereich des Shops waren zerstört worden.

Während die Beamten vor Ort den Tatort aufnahmen, meldete sich eine Zeugin. Sie gab an, kurz nach halb zwei einen lauten Knall und anschließend Alarmtöne wahrgenommen zu haben. Kurz nach 2 Uhr habe sie einen weiteren Knall gehört.

Gemeinsam mit dem Geschäftsinhaber wurden die Aufnahmen der Überwachungskamera grob gesichtet. Demnach waren die Täter zu den beschriebenen Zeiten im Laden am Werk.

Ob es sich bei einem Unbekannten, der beim Eintreffen des Lkw-Fahrers in Tatort-Nähe gesehen wurde, um einen Täter handelt, ist derzeit unklar. Die vermutlich männliche Person wird folgendermaßen beschrieben: etwa 25 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß, schlanke Statur, schwarz gekleidet, trug eine Kapuzenjacke und hielt ein Telefon in der Hand.

Weitere Hinweise zu verdächtigen Personen oder anderen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell