POL-PPWP: Kichererbsen lösen Notfalleinsatz aus

Kaiserslautern (ots) - Während einer Fußstreife in der Innenstadt sind Polizeibeamte am Montagnachmittag am Willy-Brandt-Platz auf zwei junge Männer aufmerksam geworden. Beim Anblick der Polizisten ergriff einer der beiden sofort die Flucht. Er konnte aber nach kurzer Verfolgung am Schillerplatz gestellt und kontrolliert werden. Bei sich hatte der 22-Jährige nichts, was zu beanstanden war oder die Flucht erklärt ...

mehr