Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegelabtreter löst Alarm aus

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich wurde der Mann aus seinem Schlaf aufgeschreckt, als sein Handy in der Nacht zum Samstag plötzlich Alarm schlug. Das Gerät meldete kurz nach 3:30 Uhr eine Kollision seines Fahrzeugs - allerdings parkte der Wagen draußen auf der Straße. Am Morgen stellte der 42-Jährige fest, dass Unbekannte in der Nacht den linken Außenspiegel an seinem Auto abgetreten haben. Offensichtlich war das der Grund für den nächtlichen Alarm. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die rund um die Straße "Am Heiligenhäuschen" Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell