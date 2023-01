Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreiste Ladendiebe entkommen unerkannt

Kaiserslautern (ots)

Zwei dreiste Ladendiebe waren am Montagnachmittag in einem Elektronikladen in der Kerststraße aktiv. Die beiden Männer betraten gegen 16:50 Uhr den Laden und entwendeten eine hochwertige Smartwatch. Circa zehn Minuten später betrat einer der Täter erneut das Geschäft und entwendete eine zweite Smartwatch. Beide Männer entkamen unerkannt. Der Diebstahl fiel erst bei Sichtung der Videoaufnahmen auf. Wie es den Dieben, die auf Mitte 20 geschätzt werden, gelungen ist, die Diebstahlsicherungen zu entfernen, ist noch unklar. Einer der beiden trug schwarze Kleidung und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Der andere hatte eine schwarze Jacke mit weißen Streifen am Ärmel an, eine helle Jeans, sowie weiße Schuhe mit schwarzer Schnürung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

