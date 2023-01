Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

An der Kreuzung Brennerstraße/Carl-von-Ossietzky-Straße kam es am Montagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Pkw. Der Fahrer eines Ford-Transporters (35) befuhr die Brennerstraße in nördliche Richtung und beachtete an der besagten Kreuzung den Vorrang eines Fiatfahrers (41) nicht. Durch die anschließende Kollision der beiden Fahrzeuge zog sich der Fahrer des Fiat leichte Verletzungen zu. Zur medizinischen Versorgung wurde er ins Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

