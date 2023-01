LPI-J: Jagdkanzel zerstört

Jena (ots) - Die Heckscheibe eines Pkw Chevrolet wurde in den vergangenen Tagen in der Ziegesarstraße in Jena beschädigt. Der 23-jährige Halter hatte sein Fahrzeug Samstagmittag am Tatort abgestellt und den Schaden am Sonntagabend festgestellt. Mit einem unbekannten Tatwerkzeug wirkte der Täter derart auf die Scheibe ein, dass sie in Gänze splitterte. Anschließend entkam er unerkannt. Die Polizei Jena hat die ...

