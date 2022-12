POL-HS: Einbruch in Haus

Heinsberg-Unterbruch (ots) - Am Dienstag (06. Dezember) ereignete sich gegen 14.20 Uhr auf der Straße Alte Schmiede ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Ein 47 Jahre alter Mann befuhr mit seinem PKW die benannte Straße aus Richtung Unterbruch kommend in Fahrtrichtung Oberbruch. Als er an einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Fahrbahnrand geparkten PKW vorbeifuhr, hinter dem ein weiteres Fahrzeug wartete, überquerte ein 10-jähriges Kind ...

