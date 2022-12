Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei E-Bikes aus Fahrradgarage geklaut

Gummersbach (ots)

Zwischen 17.30 und 19.50 Uhr haben Unbekannte am Freitag (23. Dezember) in Gummersbach-Brunohl zwei E-Bikes aus einer Fahrradgarage gestohlen. Bei den Rädern handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Copperhead sowie ein Damenrad der Marke Pegasus. Die Räder waren in einer Fahrradgarage aus Metallblech untergestellt. Um an die Räder zu gelangen, zerstörten die Täter die Halterung des Bügelschlosses, mit dem die Garage gesichert war. An beiden Rädern waren zum Zeitpunkt des Diebstahls keine Akkus angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell