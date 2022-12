Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Mädchen aus Wiehl vermisst

Wiehl (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einer 13- und einer 14-Jährigen aus Wiehl, die von zu Hause ausgerissen sind. Die beiden Mädchen waren bereits in der Vergangenheit mehrfach vermisst. Es ist zu vermuten, dass sie zusammen unterwegs sind. Die 14-jährige Annalena S. ist letztmalig am Mittwoch (21. Dezember) im Bereich des Gummersbacher Busbahnhofs gesehen worden. Die 13-jährige Melissa F. wird seit dem 16. Dezember vermisst. Beide hielten sich in der Vergangenheit gerne im Bereich des Gummersbacher Bahnhofs sowie im benachbarten Forum auf. Bilder der Vermissten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter den Links https://polizei.nrw/fahndung/94512 und https://polizei.nrw/fahndung/94517 einsehbar. Hinweise bitte an die Polizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell