Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ausparken hat nicht geklappt - Führerschein weg

Gummersbach (ots)

Beim Ausparken hat ein Autofahrer am frühen Freitagmorgen (23. Dezember) zwei Autos touchiert; weil er unter Alkoholeinfluss stand, stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. Gegen 00.50 Uhr wollte der 44-Jährige aus Gummersbach den Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Gummersbacher Straße verlassen. Zeugen beobachteten, wie der Mann aus einer Parktasche rückwärts gegen einen geparkten Wagen stieß. Als er anschließend vorwärts rangierte, passierte ihm das gleiche Missgeschick noch einmal. Er traf mit der vorderen Fahrzeugecke ein weiteres Auto. Zeugen riefen die Polizei, die bei dem 44-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung feststellte. Ein Alkoholvortest zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an, was die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge hatte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell