Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Volltrunkene Autofahrerin von Zeugen gestoppt

Marienheide (ots)

Vollkommen fahruntüchtig war eine sturzbetrunkene Frau aus Wermelskirchen, die am Donnerstagmittag (22. Dezember) auf der Hauptstraße in Marienheide von einem Zeugen gestoppt wurde. Der Zeuge war gegen 12.40 Uhr hinter der 35-Jährigen gefahren, die mehrfach deutlich auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet. Durch Hupen konnte er die Frau dazu bewegen, auf einen Parkplatz zu fahren. Als er sich nach ihrem Befinden erkundigen wollte, schlief die 35-Jährige vor seinen Augen ein. Der Grund für die gefährliche Fahrweise war schnell gefunden, stand doch in der Mittelkonsole eine geöffnete Schnapsflasche. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung musste die Autofahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Führerschein der Frau stellte die Polizei sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell