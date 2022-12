Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch und versuchter Einbruch

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 08.12.2022, 12:00 Uhr, bis 22.12.2022, 18:15 Uhr, in eine Wohnung in der Unteren Marktstraße in Hildburghausen ein. Im Inneren suchte der Unbekannte nach Wertgegenständen und fand neben einer Kartensammlung auch Bargeld. Mit diesen Sachen flüchtete er schließlich. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass auch an einer Nachbarwohnung Spuren eines Einbruchsversuchs zu finden waren. Dort gelangte der Einbrecher aber nicht hinein. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

