POL-PPWP: Sternsinger besuchen Polizeipräsidium

Kaiserslautern (ots)

Die Sternsinger der Pfarrei Heiliger Martin haben am Dienstag das Polizeipräsidium Westpfalz besucht. Die Heiligen Drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar, überbrachten den Segen "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus). Die Segensbitte "20*C+M+B+23" wurde über dem Haupteingang der Behörde angebracht.

Schnell füllte sich das Foyer des Dienstgebäudes in der Logenstraße. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei erwarteten die Gruppe. Ralf Klein, Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern: "Die Aktionen der Sternsinger sind wichtig, damit arme und schutzlose Kinder in der Welt eine Unterstützung erfahren. Dadurch wird zumindest ein kleiner Beitrag dazu geleistet, dass diese Menschen und ihre Schicksale nicht in Vergessenheit geraten und unsere vom Konsum geprägte Gesellschaft für kurze Zeit innehält. Die Polizei in Kaiserslautern bedankt sich für den Segen und wünscht ein gutes Jahr 2023."

In diesem Jahr sammeln die Sternsinger wieder für die Partnergemeinden der Pfarrei in Ruanda und Uruguay. In Afrika werden beispielsweise Teenager-Mütter unterstützt, die ungewollt schwanger und deshalb von ihren Familien verstoßen wurden. In Südamerika unterstützen die Helfer ein Kinderhaus, in dem Jugendliche gegen sexuellen Missbrauch geschützt werden. |erf

