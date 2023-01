POL-UN: Schwerte - Pkw durch Brand vollständig zerstört

Werne (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am frühen Neujahrsmorgen (01.01.2023) in Werne einen Zigarettenautomat gesprengt. Gegen 2.55 Uhr hörte ein Anwohner der Werner Straße einen lauten Knall und beobachtete zwei männliche Jugendliche, die erst an dem Zigarettenautomat hantierten und dann zu Fuß in Richtung Gersteinwerk flüchteten. Die Tatverdächtigen sollen eine schwarze und eine weiße Jacke getragen ...

