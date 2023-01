POL-UN: Werne - Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomat

Kamen (ots) - Am Samstag, den 31.12.2022, in der Zeit zwischen 16:50 h bis 21:00 Uhr warfen unbekannte Täter mit einem Stein ein Fenster in einem Zweifamilienhaus in der Heidestraße ein. Sie verschafften sich hierdurch Zugang ins Haus und durchsuchten zunächst die Wohnung im Erdgeschoss. Danach begaben sich die ...

mehr