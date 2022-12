POL-UN: Kamen - Mehrere Sachbeschädigungen durch Feuer: Polizei bittet um Videoaufnahmen und Zeugenhinweise

Schwerte (ots) - Am Mittwoch (28.12.2022) drangen unbekannte Täter in zwei Wohnungen in Schwerte ein. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr hebelten die Einbrecher eine Terrassentür an der Unterdorfstraße auf und drangen in die Wohnung ein. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Ein Einfamilienhaus Im Gräwenkamp war in der Zeit ...

