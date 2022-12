Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - zwei Wohnungseinbrüche - Täter entwendeten Schmuck und Bargeld

Schwerte (ots)

Am Mittwoch (28.12.2022) drangen unbekannte Täter in zwei Wohnungen in Schwerte ein.

In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr hebelten die Einbrecher eine Terrassentür an der Unterdorfstraße auf und drangen in die Wohnung ein. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Ein Einfamilienhaus Im Gräwenkamp war in der Zeit zwischen 6.30 Uhr 16 Uhr das Ziel der Unbekannten. Auch hier hebelten sie eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Angaben über mögliche Beute liegen bisher nicht vor.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0.

