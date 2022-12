Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Täter flüchtet nach bewaffnetem Raubüberfall auf Tankstelle

Unna (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Unna am Dienstagabend (27.12.2022) ist der Täter flüchtig. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der bislang unbekannte Mann betrat gegen 20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Hansastraße im Ortsteil Massen, bedrohte die Angestellte mit einem silbernen Messer und erbeutete Bargeld und Tabakwaren.

Als ein Pkw-Fahrer auf das Gelände fuhr, flüchtete der Täter. Der Zeuge nahm mit dem Auto die Verfolgung auf, verlor den Täter allerdings aus den Augen, als dieser an der Fußgängerbedarfsampel an der Hansastraße nach rechts in einen Fußweg floh, der in nördliche Richtung verläuft und zur Straße Auf der Bleiche bzw. Königsborner Straße führt.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung mit mehreren Einsatzkräften blieb ohne Erfolg. Die Mitarbeiterin der Tankstelle musste vor Ort vom Rettungsdienst kurzzeitig versorgt, aber nicht zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 20-25 Jahre - ca. 170 cm - dunkelfarbene Jacke mit Kapuze - Messer - rote Tasche

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell