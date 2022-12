Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zeugen nach versuchtem Raubüberfall auf Tankstelle gesucht

Selm (ots)

Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Olfener Straße in Selm am Freitagabend (23.12.2022) sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 21.35 Uhr den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines silbernen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem ihm der Mitarbeiter erklärte, dass sich kein Geld in der Kasse befinden würde, flüchtete der Täter in Richtung Kreisverkehr Lüdinghausener Straße/Olfener Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170 cm - normale Statur - weiße FFP2-Maske - schwarzer Parka mit zwei Kordeln und Kapuze mit braunem Fellkragen - graue Sneaker

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Selm unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell