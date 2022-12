POL-UN: Kamen - Nächtlicher Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Holzwickede (ots) - In eine Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Poststraße in Holzwickede brach ein bislang unbekannter Täter am Freitag, 23.12.2022, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr ein. Durch Aufhebeln eines auf Kipp stehendes Fenster, gelangte er in das Innere der Wohnung. Dort wurden das Schlafzimmer sowie eine Kommode im Wohnzimmer durchsucht. Es wurden Schmuck sowie Bargeld in einem ...

